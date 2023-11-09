Antalya'da Narkotik Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'da yaklaşık 450 polisin katılımıyla iki ilçede narkotik operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Muratpaşa ilçesi Yeşildere ve Doğuyaka mahallelerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

Narkotik, Özel Harekat, TEM, KOM, Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 450 polis, 163 ekip ve "Tim, Pascal ve Arya" adındaki 3 narkotik madde arama köpeğinin katıldığı operasyonda 20 adrese baskın düzenlendi.

Havadan da kontrollerin sağlandığı operasyonda 35 kilogram skunk, 1 kilo 500 gram esrar, 625 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid A4 maddesi, 55 kök kenevir bitkisi, 8 tabanca, hassas terazi, 25 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak ve sağlamak, 35 şüpheli hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından tahkikat başlatıldı.

Öte yandan operasyon kapsamında 29 bin 683 kişi sorgulandı, aranan 141 kişi yakalandı, 65 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Ekipler tarafından 31 bin 933 araç ile 1710 motosiklet de incelendi.