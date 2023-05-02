Antalya'da Mevlüt Çavuşoğlu'nun bayraklı afişleri kaldırıldı

Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türk bayrağı taşıyan afişleri, CHP'nin itirazı sonucu Muratpaşa İlçe Seçim Kurulu tarafından kaldırıldı.

ANTALYA'da Muratpaşa İlçe Seçim Kurulu'nun, Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun bilboardlardaki afişlerinin, 'Türk bayrağı' yer aldığı gerekçesiyle kaldırılması kararı sonrasında, afişler kaldırıldı.

Dışişleri Bakanı ve AK Parti'nin Antalya 1'inci sıra milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı öncesinde kentin farklı yerlerindeki bilboardlara, üzerinde kendi fotoğrafı ve Türk bayrağı taşıyan bir kız çocuğunun fotoğrafının yer aldığı, 'Birlikte Nice Bayramlara' yazılı afişlerle reklam verdi. CHP, Türk bayrağı kullanıldığı gerekçesiyle Muratpaşa İlçe Seçim Kurulu'na afişlerin kaldırılması için başvuruda bulundu.

İlçe seçim kurulunun kararı sonrasında Çavuşoğlu'nun bayraklı afişleri kaldırdıldı. Bahse konu bilboardda, Çavuşoğlu'nun afişlerinin yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişinin yer aldığı görüldü.