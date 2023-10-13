Antalya'da Kudüs Platformu İsrail'i Protesto Etti

Antalya'da 85 Sivil Toplum Kuruluşu'ndan oluşan Kudüs Platformu, İsrail'in saldırısı sonucu vefat eden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, İsrail protesto edildi.

Antalya Kudüs Platformu tarafından Filistin için gıyabi cenaze namazı, ülke genelinde olduğu gibi Antalya'da da kılındı. Muratpaşa Camii'nin avlusunda cuma namazımın ardından gıyabi cenaze namazı programı düzenlendi. Namazın kılınacağı musalla taşının üzerine Türk ve Filistin bayrağı serildi. İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

"Zalimlere cevap"

Namazın ardından platform adına yapılan konuşmada, "Gazze'nin üzerine bomba yağdıran küçük bir toprak parçasında 2 milyon insanı evsiz yurtsuz bırakan, su,elektrik gibi can damarlarını kesen hiçbir kural tanımadan savaş suçları işleyen tarihin en büyük terör örgütü İsrail'i, hamileri Amerika ve Avrupa'yı lanetliyoruz. Gazze'de ambargo şiddetini arttırmışken, sadece Filistinli kardeşlerimizin değil tüm Müslümanlar ezilmeye devam ederken, bu operasyon yalnız İsrail'e değil dünyayı kana boğan tüm zalimlere verilmiş bir cevaptır. Bir avuç mücahit yapılamaz denilen, geçilemez denilen her şeyi yapmıştır" dedi.

Programa, AK Parti Antalya İl Başkanı Çetin de katıldı. - ANTALYA