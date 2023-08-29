Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'nın Alanya, Konyaaltı, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde düzenlenen operasyonda kaçakçılık yaptıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kaçakçılık malzemesi ele geçirildi.