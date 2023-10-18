Antalya'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Antalya'da dün gece İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi. Antalya Kudüs Platformu öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan çok sayıda protestocu İsrail'in Gazze'ye saldırılarını lanetledi. Antalya Kudüs Platformu ve 75 sivil toplum kuruluşu (STK) öncülüğünde kalabalık grup, dün gece Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Protestocular, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'in saldırılarına tepki gösterip sloganlar attı. Antalya Kudüs Platformu Başkanı Hakan Ülgen ve İHH Antalya Şube Başkanı Mehmet Yıldırım meydanda basın açıklaması yaptı.

'GAZZE ÜMMET-İ MUHAMMED'İN MESELESİDİR'

İHH Antalya Şube Başkanı Mehmet Yıldırım, "Değerli kardeşlerim şu an burada 1 milyon insan olmalıydı. Sebebi bu haberlere inanmaları. Ne olursunuz gittiğiniz yerlerde her tarafta bu haritayı gösterelim. Bu harita Hamas'ın haritası, Filistin'in haritası değil. İsrail'in meclisinde resmi harita. Benim 17 tane şehrimi alacağım diyor. Hedefimde diyor. Namlumun ucunda burası benim diyor. Çanakkale Savaşında 500 Gazzeli var Filistinli var. Benim babam doğduğunda Gazze bu devletindi. Kudüs ne Filistinliler'in meselesidir ne Gazzelilerin, ne Arapların, ne Türklerin, ne Kürtlerin meselesidir. Gazze Ümmet-i Muhammed'in meselesidir" dedi.

'GEVŞEMEYİN, ÜZÜLMEYİN'

Antalya Kudüs Platformu Başkanı Hakan Ülgen ise "Kıymetli Müslümanlar gevşemeyin, üzülmeyin. İnanıyorsanız en güçlü sizsiniz. Onlar Filistin'deki kardeşlerimiz, iman olarak bu noktada hazırlıklıları var. Onlar Allah'ın izniyle bu işe inanıyorlar bizim de inanmamız gerekiyor" diye konuştu. Ülgen'in de konuşmasının ardından kalabalık grup Filistin'e dualar etti. Duaların ardından protesto sona erdi. (DHA)