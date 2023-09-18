Antalya'da Huzur Antalya-12 Uygulaması Gerçekleştirildi

Antalya'da 101 ekip, 423 polisin katılımıyla Huzur Antalya-12 Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, 282 umuma açık işyeri, 5 bin 285 şahıs ve 469 araç sorgulanırken, arandığı tespit edilen 13 şahıs yakalandı.

Antalya'da 101 ekip, 423 polisin katılımıyla Huzur Antalya-12 Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, 282 umuma açık işyeri, 5 bin 285 şahıs ve 469 araç sorgulanırken, arandığı tespit edilen 13 şahıs yakalandı.

Antalya il genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü maddenin ele geçirilmesi, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla eş zamanlı olarak "Huzur Antalya-12 Uygulaması gerçekleştirildi.

101 ekip, 423 personelin katıldığı uygulamada, 282 umuma açık işyeri, 5 bin 285 şahıs ve 469 araç sorgulanırken, arandığı tespit edilen 13 şahıs yakalandı. Ekipler, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 1 kesici alet ele geçirdi, 3 şahsa adli işlem yaptı.

61 işletmeye ise tespit edilen eksikliklerle ilgili işlem yapıldı. - ANTALYA