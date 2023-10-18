Antalya'da Filistin Hastanesi Saldırısını Protesto Eylemi

İsrail tarafından Filistin'e düzenlenen saldırılarda vurulan El-Ehli Baptist Hastanesi'nin vurulmasının ardından Antalya'da toplanan vatandaşlar eylem yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, hastane saldırısını protesto etti.

İsrail tarafından Filistin'e düzenlenen saldırılarda abluka altındaki Gazze'de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'nin vurulmasının ardından Antalya'da toplanan vatandaşlar eylem yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık yüzlerce kişinin öldüğü hastane saldırısını protesto etti.

Antalya Kudüs Platformu tarafından düzenlenen ve STK'ların da destek verdiği protestoya çok sayıda vatandaş katıldı. Genç, yaşlı, çocuk ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan ve zaman zaman yağan yağmura rağmen hayatını kaybedenler için dua eden vatandaşlar, yapılan konuşmaların ardından ellerinde bayraklarla tekbir getirerek kapalı yolda yürüdü.

Antalya Kudüs Platformu başkanı Hakan Ülgen burada yaptığı konuşmada, "Filistin'deki kardeşlerimiz Allanın izniyle inanıyorlar bu davaya. Bizlerin de inanmamız gerekiyor. Bu saatten sonra Antalya Kudüs Platformu olarak sürekli telefonlarda olsun gözünüz. Sosyal medya gruplarından haberleşelim. Yarın da burada olabiliriz, başka bir günde burada olabiliriz. İnşallah zafer inanlarındır ve yakındır" dedi. - ANTALYA