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Antalya'da FETÖ Üyelerinin Kaçış Planı Ortaya Çıktı

Antalya'da FETÖ üyesi olduğu öne sürülen 14 kişinin, hazırladıkları kaçış planı tespit edilince yakalandığı ortaya çıktı. Operasyonda 15 bin 445 avro, 11 bin 820 lira, 500 gram gümüş külçe ile sahte kimlik ele geçirildi.