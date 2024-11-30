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Antalya'da Esnaf Toplantısı: Ekonominin Lokomotifi KOBİ'ler

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği (TESKOMB) tarafından düzenlenen esnaf toplantısı, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla Antalya'da yapıldı. Toplantıda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomi üzerindeki önemi vurgulandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından düzenlenen "Esnaf Toplantısı", Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla Antalya'da gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen toplantıda, esnaf kuruluşları temsilcileri bir araya geldi.

Bakan Bolat, toplantıda yaptığı konuşmada, esnaf, sanatkar ve kooperatifleriyle işbirliği içinde çalıştıklarını belirtti.

Vali Hulusi Şahin de Türk ekonomisinin dünya çapındaki başarısının temelinde, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, esnaf ve sanatkarların olduğunu kaydetti.

Türkiye ekonomisinin bugün dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer aldığını ifade eden Şahin, "Bu başarının kaynağı, Türk ekonomisinin diğer 19 ülkenin ekonomilerinden farklı yapısına dayanıyor. Diğer ekonomilerde lokomotif büyük uluslararası şirketler iken Türkiye'de ekonominin lokomotifi küçük ve orta ölçekli işletmeler, esnaf ve sanatkarlar, yani sizlersiniz. Sizlerin sayesinde, biz büyük çalkantılardan kurtulabildik ve emin adımlarla ileriye doğru yürüyebildik." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TESKOMB Genel Başkanı Abdülkadir Akgül, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan ile esnaf ve iş insanları katıldı.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Politika
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