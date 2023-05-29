Antalya'da Erdoğan'a en çok oy Akseki'den, Kılıçdaroğlu'na Konyaaltı'ndan geldi

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Antalya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oran olarak en fazla oy Akseki'den, Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise Konyaaltı'ndan çıktı. Antalya'nın 19 ilçesinde ise oran olarak Erdoğan'a en yüksek oy yüzde 58,96 ile Akseki'den geldi. Kılıçdaroğlu'na da oran olarak en büyük destek Konyaaltı'ndan geldi.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Antalya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oran olarak en fazla oy Akseki'den, Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise Konyaaltı'ndan çıktı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Antalya'da Kılıçdaroğlu oyların yüzde 57,35'ini alırken, Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 42,65'ini hanesine yazdırdı. Antalya'nın 19 ilçesinde ise oran olarak Erdoğan'a en yüksek oy yüzde 58,96 ile Akseki'den geldi. Erdoğan Akseki'den 4 bin 423, Kılıçdaroğlu da 3 bin 79 oy aldı. Kılıçdaroğlu'na da oran olarak en büyük destek Konyaaltı'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, Konyaaltı'nda kullanılan oyların yüzde 72,75'ini aldı. Konyaaltı'nda Recep Tayyip Erdoğan 29 bin 945 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu ise 79 bin 955 oy aldı. - ANTALYA

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023