Antalya'da Emniyet Tarafından Şok Uygulamalar Gerçekleştirildi

Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayişin sağlanması ve suç faillerinin yakalanması amacıyla farklı noktalarda şok uygulamalar düzenlendi. Uygulamalarda 20 sürücüye ceza kesildi ve 4 yoklama kaçağı kişiye tebligat yapıldı.

Antalya'da emniyet tarafından farklı noktalarda şok uygulamalar gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla 12 Ekim'de eş zamanlı olarak farklı noktada şok uygulamalar düzenledi.

Operasyona 70 ekip, 143 personel katıldı.

Uygulamalarda, 20 sürücüye ceza kesildi.

Ayrıca 4 yoklama kaçağı kişiye gereği tebliğ edilmiş, 1 aranan kişi yakalandı.