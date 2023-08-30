Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri gerçekleştirildi

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde çelenk sunma ve geçit töreni düzenlendi. Vali Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in katıldığı törene çok sayıda vatandaş ve siyasi temsilciler de katıldı.

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde çelenk sunma ve geçit töreni gerçekleştirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde sabah saat 09.15'te çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline çelenkler sunuldu. Ardından valilik yerleşkesinde Vali Şahin, protokolün tebriklerini kabul etti. Daha sonra siyasi partiler ve STK'lar anıta çelenklerini bıraktı ve geçit töreni yapıldı. Vali Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, askeri araçla düzenlenen geçit töreninde katılımcıları selamladı. Şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterilerinin yapıldığı tören, Türk bayraklı öğrenciler, gaziler, jandarma, sahil güvenlik, polis, zabıta ekiplerinin geçiş töreniyle sona erdi. Polis helikopteri de siren eşliğinde alan üzerinde alçak uçuş yaparak geçişe eşlik etti. Sıcak ve nemli havaya rağmen vatandaşların törene ilgisi yoğun olurken, etkinlikleri bazı turistler de izledi. Piyade Üsteğmen Arif Yılmaz günün anlam ve önemini belirten konuşma yaparken, öğrenci Egemen Tahta ise şiir okudu.

Törene Vali Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in yanı sıra, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Kemal Çelik, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, STK ve dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ANTALYA