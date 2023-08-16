Antalya'da 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E.K. isimli firari şahıs yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar sonucu hakkında 4 adet suç kaydı bulunan ve halen "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E.K. isimli firari şahıs yakalandı. - ANTALYA