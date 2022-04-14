Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Kolluk Koordinasyon Toplantısı düzenledi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, adli hizmetlerin yürütülmesinde yaşanan sorunların tartışılması ve çözüm yollarının aranması, amacıyla Adli Kolluk Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, savcılık ve adli kolluğun birbirleriyle ilişkilerininin önemine dikkat çekti.

Antalya Adliyesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri ve Cumhuriyet Savcıları, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Dr. Murat Sezgin, Antalya Gümrük Müdürü Mehmet Keske, Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Şeref Köse, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri ve İlçe Jandarma Komutanlıklarının yetkilileri katıldı.

"Savcılık ve adli kolluğun birbirleriyle ilişkileri önemli"

Soruşturmaların daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde tamamlanmasını ve bu süreçte vatandaşların hak kaybına uğramaması, adalet duygusunun zedelenmemesi için alınacak tedbirler ile soruşturmalarda dikkat edilmesi gereken hususları dile getiren Cumhuriyet Başsavcısı, adli kolluk faaliyetlerinin adil yargılanma hakkının tesisinde çok önemli olduğunu ifade etti. Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, "5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 164. maddesinde adli kolluğun; Emniyet, Jandarma, Gümrük Muhafaza ve Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerinden oluşur. Bu görevlilerin adli görevleri açısından Cumhuriyet savcısının emir ve talimatlarına göre hareket etmeleri gerekir. Adli Kolluk Yönetmeliğinde de, adli kolluğa ilişkin detaylı düzenlemeler bulunmaktadır." dedi. "Yargılamanın yapıldığı kovuşturma evresinin sonunda verilecek hükmün adil, hukuka uygun, sağlıklı ve adaletli olması, iyi yapılmış bir soruşturmaya ve bu soruşturma sonucunda ortaya konacak delillere bağlıdır. Adli Kolluk, çoğu zaman şüpheli veya mağdurla ilk temas Sayfa 2/ 2 kuran, olay yerine ilk giden ve yargılamaya ışık tutacak delilleri ilk olarak elde eden birimdir. Bu sebeple savcılık ve adli kolluğun birbirleriyle ilişkileri ve uyumlu çalışması son derece önemlidir" dedi.

"Temel şart adalet"

Toplumun bir arada, güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşaması için temel şartın adalet olduğunu ifade eden Cumhuriyet Başsavcısı İnal, adaletin olduğu yerde huzur, sevgi, saygı ve mutluluğun olduğunu belirtti. Adli kolluk birimleri ile savcılık arasında koordinasyonun önemli olduğunu, adli iş ve işlemlerde adli kolluğun savcılık ile diyalog içinde olması gerektiğini dile getiren İnal, vatandaşa, taraflara ve avukatlara karşı nezaketle ve sabırla davranılmasını, vatandaşın fazladan bekletilmemesini, işlerinin hızlı yapılmasını, özellikle tutuklu işlere ilişkin işlemlere öncelik verilmesi konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesini, gözaltı ve arama sürelerine dikkat edilmesini, delillerin usulüne uygun toplanmasını, ölümlü olaylarda hızlı hareket edilerek delillerin en kısa zamanda ve tam olarak toplanmasını, kişilerin lekelenmeme hakkına dikkat edilmesini, sosyal medya kullanımına dikkat edilmesini, suç örgütleriyle titizlikle ve etkin bir şekilde mücadele edilmesini, tüm soruşturmalarımızda özellikle kadınlara, engellilere, şehit yakınlarına ve gazilere karşı işlenen suçlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Cumhuriyet Başsavcısı İnal'ın konuşmasının ardından, Cumhuriyet Savcıları Fevzi Öz ve Bekir Gencer tarafından soruşturma işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili sunum yapılarak, adli olaylarla ilgili uygulamada yaşanan sorunların çözümüne yönelik karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduktan sonra toplantı sona erdi. - ANTALYA