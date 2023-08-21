Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığına yeni atama

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı'nda görev değişikliği yapıldı. Eski Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül, bu göreve getirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığına eski Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül getirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı'nda görev değişimine gidildi. Mevcut Başkan Nurettin Tonguç'un yerine Antalya'da bir süre Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı yapan Nurettin Şengül getirildi. Nurettin Tonguç ise Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına atandı. - ANTALYA