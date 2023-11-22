Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı taslak bütçesi, Büyükşehir Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Muhittin Böcek, bütçenin 16 milyar TL olarak belirlendiğini ve hizmetlerin azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 16 milyar lira olarak belirlenen 2024 yılı taslak bütçesi Büyükşehir Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ASAT ile birlikte Gazipaşa'dan Kaş'a 19 ilçe 913 mahalleye azim ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclisi'nin devam toplantısı gerçekleştirildi. 69 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 Performans Raporu ve 2024 Taslak Bütçesi kabul edildi. Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı bütçesinin 16 milyar olarak belirlendiğini söyledi. Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Bütçesinde 16 milyar TL gider, 14 milyar TL gelir tahmin edildiğini belirterek, gelir gider arasındaki farkın 2 milyar TL borçlanma yapılarak denkleneceğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Meclis Başkanı Muhittin Böcek, bütçenin hazırlanmasında gece gündüz demeden çalışan bütçe komisyonu başkanı başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASAT ile beraber 28 milyar 885 milyon TL bütçe rakamına ulaştığını ifade etti. Başkan Böcek, buna ilçeleri de ekleyince toplam 54 milyar 782 milyon TL'lik bütçe ortaya çıktığını söyledi.

Konaklama vergisi talebi

Yerel yönetimlerin konaklama vergisinden pay alması konusunu yıllardır dile getirdiğini belirten Başkan Böcek, "Dünyanın her yerinde konaklama vergisini yerel yönetimler alıyor. Paris'te iki gün konakladık, geçen hafta sonu Nürnberg'e gittik. Konaklama vergisini hemen aldılar. Antalya'da gözünüz turizmcinin cebinde. Yerel yönetimlere bir kuruş verilmiyor. Arıtması bizden, suyu, alt yapısı, peyzajı dahil hepsi yerel yönetimlerden. Turizmden 45 milyar dolar gelir var. 20 milyar doları Antalya'dandır. Ancak bir kuruş gelir verilmiyor. Keşke bunları da söyleseniz" dedi.

"Antalya'mıza hayırlı olsun"

Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'nin en önemli büyükşehir belediyelerinden birisi olduğunu da hatırlatarak, "Biz vatandaşımızın mağdur olduğu yerlerde halka hizmeti hakka hizmet bilerek çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin İkinci Yüz Yılında da hep birlikte, gençlerimizin, kadınlarımızın geleceğe umutla baktığı, daha aydınlık, daha özgürce, yaşayacağımız güzel günler bizi bekliyor. Bütçemiz ve meclis de alınan kararların Antalya'mıza hayırlı olsun" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı taslak bütçesinin ardından 19 ilçenin 2024 yılı bütçe taslakları da oy birliğiyle kabul edildi. Meclis grup başkanları da Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin bütçelerinin hayırlı olmasını diledi.

ASAT bütçesi kabul edildi

Büyükşehir Meclis Toplantısı'nın ardından ASAT Genel Kurulu yapıldı. ASAT 2024 yılı Performans Programı ve Mali Yılı Taslak Bütçesi oy birliğiyle kabul edildi. ASAT'ın 2024 yılı taslak bütçesi 12 milyar 885 milyon TL olarak belirlendi. Başkan Muhittin Böcek, ASAT'ın Antalya'ya kesintisiz hizmet vermeye her yıl olduğu gibi devam edeceğini belirtti. - ANTALYA