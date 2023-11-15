Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hizmet Komisyonu Engelli Bireylerin Sorunlarını Ele Aldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin STK'lar, dernekler, üniversiteler, kamu-kurum ve kuruluşlarının oluşturduğu 'Engelsiz Hizmet Komisyonu' engelli bireylerin sorunlarını ele aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hizmet Komisyonu toplantısı Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, Başkan Danışmanı Mehmet Karavural başkanlığında STK'lar, dernekler, üniversiteler, kamu kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda engelli bireylerin kent yaşamında karşılaştığı sorunlar ele alınarak, yapılacak çalışmalara ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Çalışmaların meyvesini alıyoruz

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, komisyon çalışmalarının engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırması adına önemine değinerek, "Daha önceki toplantılarımızda engelli bireylere su indirim yapılması noktasında bir çalışma yapıldı ve Muhittin Başkanımıza konu iletildi. Bizler yüzde 15'lerde bir indirim yapılmasını talep ederken, Muhittin Başkanımız yüzde 40 indirim yaptı. Bu gibi çalışmalar komisyonun verimli çalışmalarının örneğidir" dedi.

Sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu

Toplantıda engelli bireylerin toplu ulaşım araçlarında sesli uyarı sistemi ve durak isimlerinin belirlenmesi noktasında ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla bir komisyon kurulması kararlaştırıldı. Engelli bireylerin toplu ulaşımda kullandığı kartların elektronik ortamda yenileme işlemlerinin yapılması kararı alındı. Toplantıda bu yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, kutlama etkinliklerinin 4 Aralık Pazartesi günü yapılması kararlaştırıldı. Engelsiz Hizmet Komisyonu toplantısında, engelli bireylerin sorunları değerlendirilerek ilgili birimlerin yaptığı çalışmalara ilişkin değerlendirme yapıldı. - ANTALYA