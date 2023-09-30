Antalya Büyükşehir Belediyesi Deprem Konferansı Düzenliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında başlattığı Deprem Master Planı çalışmaları kapsamında bir konferans düzenleyecek. Konferansta deprem gerçeği ve deprem öncesinde yapılması gerekenler ele alınacak. Ayrıca, deprem simülasyon TIR'ı ile vatandaşlara deprem bilinci ve doğru davranışlar hakkında eğitim verilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılında başlattığı Deprem Master Planı çalışmaları kapsamında "Deprem Konferansı" düzenlenecek. Prof. Dr. Mustafa Erdik, Prof. Dr. Alper İlki, Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner'in konuşmacı olarak katılacağı konferansta deprem gerçeği bir kez daha masaya yatırılacak.

İl Afet Risk Azaltma Planı'na (IRAP) göre, Deprem Master Planı hazırlama koordinasyonu görevi verilen Antalya Büyükşehir Belediyesi, hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilki geçen yıl Çalıştay-2022 olarak düzenlenen etkinlikler dizisi 2 Ekim Pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde Konferans-2023 başlığı ile devam edecek.

AKADEMİSYENLER DEPREMİ ANLATACAK

Prof. Dr. Mustafa Erdik, Prof. Dr. Alper İlki, Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner'in konuşmacı olarak katılacağı konferansta deprem riski ve deprem öncesinde yapılması gerekenler ve Akdeniz'de tsunami konuları ele alınacak. Konferansta gündeme gelecek konular, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılından bu yana çalışmaları sürdürülen Deprem Master Planı'nın hazırlık çalışmalarına da katkı sunacak.

DEPREM BİLİNCİ ARTTIRILACAK

Konferansta deprem teknik boyutuyla ele alınırken, vatandaşlara yönelik olarak da deprem bilinci ve farkındalığı ile depremden önce, sırasında ve sonrasında neler yapılabileceği konusunda çalışmalar yapılacak. Deprem bilincini arttırmak ve vatandaşlara deprem anında sergilenmesi gereken doğru davranışları göstermek amacıyla getirilen deprem simülasyon TIR'ı; 2 Ekim 2023 tarihinde Antalya Atatürk Kültür Merkezi önünde, 3-4 Ekim 2023 tarihleri arasında ise Antalya Karaalioğlu Parkı'nda 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet verecek.

SİMÜLASYON ODASINDA DEPREM EĞİTİMİ

Deprem Simülasyon Eğitim TIR'ı içindeki 6m x 2.40 m alana yerleştirilen oturma odası ve mutfaktan oluşan simülasyon odasında, katılanlara 7.4 büyüklüğündeki Kocaeli Depremi'nin Sakarya'daki hissedilişi yaşatılacak. Bu uygulama ile vatandaşların deprem şokunu atlatarak kendilerini ve çevresindekileri olası bir afete hazırlamasına yardımcı olunması hedefleniyor.