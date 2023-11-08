Antalya Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri Alımı Yapıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatını güçlendirmek amacıyla 50 yeni itfaiye eri alımı yapıyor. Başvuruları tamamlanan ve mülakata çağrılan 250 aday için 9 gün sürecek sözlü ve uygulamalı sınavlar başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatını güçlendirmek amacıyla 50 yeni itfaiye eri alımı yapıyor. Başvuruları tamamlanan ve mülakata çağrılan 250 aday için 9 gün sürecek sözlü ve uygulamalı sınavlar başladı.

Büyükşehir Belediyesi, doğal afetler, yangınlar ve trafik kazalarına profesyonel ekiplerle anında müdahale edebilmek için itfaiye teşkilatını güçlendirmeye devam ediyor. 50 yeni itfaiye eri için kadro açan Büyükşehir Belediyesi, başvuru yapan adayların mülakat sürecine başladı. Hürriyet İtfaiye İstasyonu'nda gerçekleştirilen mülakatta adaylar zorlu parkurda ter döküyor. Adaylarda, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma önlisans programlarından mezun olma ve en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olma şartları aranıyor. Sözlü ve uygulamalı sınavları başarıyla tamamlayan adaylar itfaiye teşkilatına girmeye hak kazanacak.

250 ADAY İTFAİYE ERİ OLMAK İÇİN YARIŞACAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, itfaiye eri alımıyla ilgili yaptığı açıklamada, kentte yaşanan yangınlar, seller ve doğal afetler nedeniyle itfaiye teşkilatını güçlendirmenin önemine vurgu yaptı. Demir, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in öncelikleri doğrultusunda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 128 itfaiye eri alımı için izin talep ettik. Ancak bakanlıktan sadece 50 kişilik bir alım izni geldi. Bu doğrultuda 250 itfaiye ve sivil savunma okulu mezunlarını sınava davet ettik. 9 günlük bir mülakat sürecinden sonra adaylar belirlenecek" dedi.

ADAY İTFAİYE ERLERİ ZORLU SINAVLARI GEÇECEK

Demir, mülakatlarda adaylara hem sözlü hem de pratik uygulamalardan oluşan bir süreç uygulanacağını belirterek, "Adayların yangın ve doğal afetlerle mücadelede karşılaşabilecekleri zorluklara karşı hazırlıklı olmaları için İtfaiye Daire Başkanlığımız tarafından aslına yakın bir parkur oluşturuldu. Adaylarımız zorlu bir sınava girecekler, hak eden kazanacak. Antalya İtfaiye Teşkilatımız Türkiye'nin herhangi bir yerinde oluşabilecek afetlerde en donanımlı ekip olarak hizmet vermeye her daim hazır olacak" diye konuştu.