Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ulaşım Esnafıyla Bir Araya Geldi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ulaşım esnafıyla bir araya gelerek, esnafın sorunlarının çözümü noktasında bu hafta Büyükşehir Belediye Meclisi'nde önemli kararların alınacağını söyledi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (AESOB) Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan ve ulaşım esnafı katıldı. Başkan Böcek, Antalya ulaşımındaki sıkıntıları çözüme kavuşturmak adına önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Başkan Muhittin Böcek, Antalya'da tüm esnaflarının sorunları ve çözümüne ilişkin düzenli olarak 75 oda başkanı ile toplantılar yaptıklarını kaydetti.

"Sizlerle her zaman birlikteyiz"

"Antalya'nın ulaşım sorununu çözmek sadece Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin görevi değil" diyen Başkan Muhittin Böcek, "21 yıldır iktidarda olanlar her seçim öncesi hızlı trenden bahsediyor. Gazipaşa'dan Antalya'ya gelirken 78 tane ışıktan geçiyoruz. Ben kimsenin oyunu alacağım diye sizleri kandırmam. Sizlerle, oda başkanlarımızla birlikte sürekli toplantılar yaparak, sorunlarımızı çözmeye çalışıyoruz. Ben göreve geldiğimde mazot 5 liraydı, şimdi 40 TL'ye dayandı. Mazot zammını biz yapmadık. Sizlerin amortisman gideri ne kadar çok iyi biliyorum" dedi.

Esnafı sevindirecek karar

Antalya'daki tüm kamu kurumlarla ulaşım sorununa ilişkin bir toplantı yaptıklarını anlatan Başkan Muhittin Böcek, "Çevreyolları Karayollarının sorumluluğunda. Konyaaltı Belediye Başkanlığım dönemimde Batı Çevre Yolu'nun açılması noktasında imar planlarını yapan benim. Ulaşım esnafımızı sevindirecek yeni bir çalışmamız var. Bu hafta Büyükşehir Meclisi'ne gelecek. Güzel bir karar çıkacak ve herkes mutlu olacak" diye konuştu.

4. etap raylı sistem temeli Ocak'ta atılacak

Başkan Muhittin Böcek, 2019 yılında göreve geldiğinden bugüne kadar nüfusun 175 bin artmasına rağmen araç sayısının 366 bin artığına dikkat çekerek, şunları söyledi: "Rusya-Ukrayna savaşından gelen araçlar bu sayıya dahil değil. Bir de deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımız var onlar da bu sayının içinde yok. Ulaşım sorununun çözümü noktasında Kemer istikametine kadar 3 şerit olan yolu 4'e, Lara bölgesinde 4 şerit olan yolu 5 şeride çıkarttık. 125 kavşakta düzenleme yaptık. Kavşaklara akıllı ulaşım sistemiyle uzaktan müdahale edebiliyoruz. Dördüncü etap raylı sistemin ihalesini tamamlıyoruz. Ocak ayında temelini atmayı planlıyoruz."

Atıksu gelirimizi 27 yıllığına bakanlığa verdik

Türkiye'nin 2022 yılı turizm gelirin 45 milyar dolar olduğunu dile getiren Başkan Böcek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu gelirin 20 milyar doları Antalya'dan. Antalya'da 26 milyon yerli ve yabancı misafire hizmet ediyoruz. 2 milyon 688 nüfusu göre ödenek alıyoruz. Antalya'da arıtma tesisini belediye yapmıyor diyenler var. Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin adına Belek'te Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte arıtma tesisi yaptık. Büyükşehir Belediyesi'nin 20 yıllık atıksu parasını Bakanlığa vererek, 280 milyon TL ödemeyi taahhüt ettik. Şimdi Kemer'de de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin Kemer'deki atıksu gelirini 27 yıllığına Bakanlığa ödüyoruz. Biz gelirlerimizden feragat ederek, işbirliği içinde arıtma tesislerini yapıyoruz."

AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Arslan'da Başkan Muhittin Böcek'e esnafa olan desteklerinden dolayı teşekkür etti. - ANTALYA