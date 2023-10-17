Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yangında zarar gören esnafı ziyaret etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçen günlerde Eski Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret etti. Can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu belirten Başkan Böcek, esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.

Muratpaşa İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Eski Sanayi Sitesi'nde ahşap atölyelerinin bulunduğu bölgede geçen günlerde çıkan yangının ardından 5 iş yeri zarar gördü. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Gürbüz ve Ramazan Demir ile birlikte yangından etkilenen iş yerlerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNDE BULUNDU

Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa'dan yangın hakkında bilgi aldı. Can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu söyleyen Başkan Böcek, esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti. İtfaiye ekiplerinin ihbarı alır almaz olay yerine geldiğini ve yoğun bir çalışma sonucu yangın daha da büyümeden söndürüldüğünü söyleyen Başkan Böcek, "Esnafımızı ziyaret ederek neler yapılabileceği noktasında görüştük. Önümüzdeki günlerde tekrar bir araya geleceğiz. Allah bir daha böyle bir olay yaşatmasın. Tüm esnafımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.