Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten 1 Mayıs mesajı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı kutlarım. İşsizliğin son bulduğu, çalışanların emeklerinin karşılığını aldığı, barış ve huzur dolu, daha aydınlık, daha demokratik, daha güzel günlere az kaldı" dedi.

Başkan Böcek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bugün bir mesaj yayınladı. Böcek'in mesajı şöyle:

"İşçi kardeşlerimizin hak arayışlarının örgütlü mücadelesini simgeleyen 1 Mayıs; demokrasi, barış ve kardeşlik adına birlik, beraberlik ve dayanışma günüdür. Başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere üreten, çalışan, emek veren, fedakarlık gösteren ve alın teri döken tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum.

Emek ve alın teri, en kutsal değerdir. Yaşamın her alanında üretenlere, özveriyle çalışıp alın teri ile hayata değer katan işçi ve emekçilere minnettarız. Antalya'mızda da imza attığımız her çalışmanın arkasında işçi ve emekçi kardeşlerimizin emeği, alın teri var. Antalya'mızın tüm ilçelerinde kentimizin gelişmesi, güzelleşmesi ve hemşerilerimizin daha mutlu ve huzurlu yaşayabilmesi için emek veren, çaba gösteren çalışma arkadaşlarım benim en büyük destekçim. Yol arkadaşlarımla beraber, birbirimizden aldığımız güç ve enerjiyle Antalya'mıza en güzel hizmetleri kazandırmaya aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki emeğin ve alın terinin karşısında hiçbir güç duramaz. İnsana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışla işçi ve emekçi kardeşlerimizin yalnızca 1 Mayıs'ta değil her zaman yanlarındayız, olmaya da devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle mutlu ve huzurlu bir gelecek için haksızlıkların yaşanmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık ve güzel günlerin geleceğine olan inancımla başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı kutlarım. İşsizliğin son bulduğu, çalışanların emeklerinin karşılığını aldığı, barış ve huzur dolu, daha aydınlık, daha demokratik, daha güzel günlere az kaldı."