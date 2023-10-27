Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Personeline 100. Yıl İkramiyesi Verdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet'in kuruluşun 100'üncü yılında personelini "100. Yıl" ikramiyesi ile sevindirdi. Başkan Böcek, Büyükşehir ve ASAT çalışanlarına 2023 TL Cumhuriyet ikramiyesi verdiklerinin müjdesini paylaştı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında çalışanlarına '100. Yıl' ikramiyesi müjdesi verdi. Başkan Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada alın terinin ve emeğin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Antalya Büyükşehir Belediyemiz ve ASAT Genel Müdürlüğümüz ve şirketlerimizde çalışan tüm emekçi kardeşlerimize 2023 TL Cumhuriyeti'mizin 100. Yılı ikramiyesi hayırlı olsun" dedi.

Başkan Muhittin Böcek'in vereceği 100. Yıl ikramiyesinden Büyükşehir, ASAT ve Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden yaklaşık 14 bin 500 personel faydalanacak. - ANTALYA