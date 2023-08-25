Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Moskova'da düzenlenen Uluslararası Ulaşım Zirvesi'ne katılarak ulaşımla ilgili projeleri ve fikirleri paylaştı. Başkan Böcek, zirve sonrası Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ı ziyaret ederek, Türkiye'nin ve Antalya'nın uluslararası ilişkilerini konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Moskova'da Uluslararası Ulaşım Zirvesi'ne katıldı. Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ı da ziyaret eden Başkan Böcek, " Antalya'mızı en iyi şekilde temsil ederek şehrimizi geleceğin teknolojisiyle buluşturmak adına adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı yetkilileri ile Moskova'da düzenlenen Uluslararası Ulaşım Zirvesi'ne katılarak ulaşımla ilgili projeleri ve fikirleri paylaştı.

Başkan Böcek, ulaşım zirvesinin ardından Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ı ziyaret ederek, Türkiye'nin ve Antalya'nın uluslararası ilişkilerini konuştu.

Başkan Böcek, Antalya'yı en iyi şekilde temsil ederek kenti geleceğin teknolojisiyle buluşturmak adına adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.