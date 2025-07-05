Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Gözaltında

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplamda 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başkan Böcek, Konyaaltı'ndaki evinde gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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