Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Esnaf Ziyareti Sırasında Tartıştı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, esnaf ziyareti sırasında bir grup ile tartıştı. Kısa süreli arbede yaşandı. Başkan Böcek, gençleri zor sakinleştirdiğini ve birkaç arbede yaşandığını belirtti. Yaşanan olayın üzücü olduğunu aktaran Böcek, herkesin haklarını kullanacağını söyledi.

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, beraberinde milletvekili adayları ve partililerle esnaf ziyareti yaptığı sırada bir grup ile tartıştı. Kısa süreli arbede yaşandığını belirten Böcek, "Yürüme anında hepsi birden provoke ettiler, üzerimize doğru geldiler. Ansızın böyle bir şey oldu. Gençleri zor sakinleştirdim. O süreçte birkaç arbede yaşandı" dedi.

Olay saat 14.30 sıralarında 'Kapalı Yol' olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, beraberindeki bir grupla esnaf ziyareti için caddeye geldiği sırada AK Parti ve MHP stantlarının yanından geçerken, bir grubun tepkisiyle karşılaştı. Bunun üzerine Başkan Böcek'in yanındakilerle diğer gruptakiler arasında arbede yaşandı. Kısa sürede yatıştırılan olayın ardından Başkan Böcek ve beraberindekiler bölgeden ayrıldı.

Başkan Böcek, olay sırasında gençler arasında çıkan arbedede yaralananlar olduğunu ancak kendisine herhangi bir şey olmadığını da belirterek, "Orada bütün siyasi partilerin hepsi çalışmalar yapıyordu, onlara da kolay gelsin diyerek yoluma devam ettim" diye konuştu.