Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Kanaat Önderleri Platformu yönetim ve üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Böcek, geleceğe dönük yatırım ve projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Kanaat Önderleri Platfotmu ile biraraya geldi. Antalya için hayata geçirilen ve yapılacak hizmetleri anlatan Başkan Böcek, "Belediye Başkanları olarak hedefimiz dönemi kurtarmak olmamalı. Geleceğe dönük yatırım be projeler hayata geçirmeliyiz" dedi.

Antalya'yı ortak akıllı yönetmeye devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Kanaat Önderleri Platformu yönetim ve üyelerini misafir etti. Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, dernek ve oda başkanları, iş adamları, muhtarlar, eski belediye başkanları ve meclis üyelerinin de yer aldığı Antalya Kanaat Önderleri Platformu'nu ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek, kente olan katkılarından dolayı Platform Başkanı İbrahim Bodur ve yönetimine teşekkür etti.

"FİKİR VE ÖNERİLERE ÖNEM VERİYORUZ"

"Antalyamızı bu şehrin aydınlarıyla birlikte yönetiyor, fikir ve önerilere önem veriyoruz" diyen Başkan Böcek, Antalya için yaptığı ve yapacağı hizmetleri anlattı. Başkan Muhittin Böcek, "Gazipaşa'dan Kaş'a kadar Antalyamızın 19 ilçesi 913 mahallesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hangi görüş düşünce olursa olsun demokrasi inancımızla kimseyi ötekileştirmeden çalmadan çırpmadan halkımızın yararına olan projelerimize devam ediyoruz" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ DÖNEMİ KURTARMAK OLMAMALI"

Alt ve üst yapı ile ilgili çalışmalar ve projeler devam ederken kültür, sanat, spor gibi alanları da ihmal etmediklerini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "Belediye Başkanları olarak hedefimiz dönemi kurtarmak olmamalı. Geleceğe dönük yatırım be projeler hayata geçirmeliyiz. Bugüne kadar yapılması gerekenleri halkın parasıyla yaptığımızı unutmadan tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyarak hareket ettik, bundan sonra da böyle yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Antalya Kanaat Önderleri Platformu Başkanı İbrahim Bodur da Başkan Muhittin Böcek'e çalışmaları içn teşekkür etti. Platform üyeleri de Başkan Böcek'e Antalya için yapılması gerekenler ve halkın talepleri iletti.