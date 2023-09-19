Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya'da Orman Yangını Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya'da orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunarak, "190 hektar alanımızın yanmış olmasına çok üzüldük" dedi.

Alanya'nın Uzunöz Mahallesi Dim Barajı yakınında çıkan orman yangını dün kontrol altına alınarak, söndürüldü. Alanya'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa ve itfaiye erleriyle bir araya gelen Başkan Böcek, Orman Genel Müdürlüğü'nün yangın kontrol merkezine geçerek, son durumla ilgili bilgi aldı.

Başkan Muhittin Böcek, Bahçe Mahallesi Akköprü mevkiinde orman yangınında evi Fatih Akın adlı vatandaşı da ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Böcek, olayla ilgili bilgi alarak yanan evde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi sosyal hizmet ve tarımsal hizmetler ekiplerinin yanan evde ve arazide gerekli incelemeleri yaptığını belirten Böcek, iki çocuk sahibi Fatih Akın'ın yaralarını sarmak için gereken ne varsa yapacaklarını söyledi.

"Büyük destek"

Alanyalılara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Muhittin Böcek, "17 Eylül saat 11.58'de Dim bölgesinde meydana gelen Üzümlü ve Gümüşkaya mahallelerimizi etkileyen yangın 22 saat sonra kontrol altına alınabildi. Alanyalı hemşehrilerimize geçmiş olsun diyoruz. Bir evimiz yandı. Yangın ihbarını aldığımız an itibariyle Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak itfaiye araçlarımız ile birlikte 35 itfaiye aracı, arozöz, iş makinesi ve 93 personelle yangına müdahale ettik. Yangına müdahale eden Orman Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurum, kuruluşlarımıza ve kendi çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bir daha yaşanmasın"

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yangında zarar gören vatandaşlara ellerinden geldiğince yardımcı olacaklarını kaydeden Başkan Muhittin Böcek, "190 hektar alanımızın yanmış olmasına çok üzüldük. Yine ciğerlerimiz yandı. Antalya Türkiye'nin en özel ve güzel ili. Antalyamızın yüzde 56'sı orman. Allah bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı. - ANTALYA