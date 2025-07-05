Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek Gözaltında

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ifadesine başlandı. Olayla ilgili CHP yöneticileri de toplantı yaparken, üyeleri bilgi almak için emniyet önünde toplandı.

1)ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÖCEK'İN İFADESİ ALINMAYA BAŞLANDI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek gözaltına alındı (4)

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in saat 11.30 itibarıyla ilk ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi. Sabah saatlerinden itibaren emniyet binasına önüne gelen Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Aliye Coşar ve Sururi Çorabatır, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Böcek, meclis üyeleri ve partililer, bilgi almaya çalıştı.

Diğer yandan parti yöneticileri CHP İl Başkanlığı'nda bir araya gelirken, öğleden sonra ise ilçe belediye başkanları ve milletvekillerinin katılımlarıyla bir toplantı yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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