Antalya-Alanya Otoyolu Projesi Yılda 17,7 Milyar Lira Tasarruf Sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya- Alanya Otoyolu Finansal Kapanış Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, Antalya ve Alanya'nın her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan iki önemli turizm merkezi olduğunu belirterek, "Artan nüfus ve turizm hareketliliği, ulaşım altyapısını da yeni yatırımların yapılması noktasında zorlamaktadır, gerekli kılmaktadır. İşte bu noktada hayata geçirdiğimiz bu projemiz, sadece bir ulaşım hattı değil, aynı zamanda turizmi, ticareti ve bölge ekonomisini güçlendirecek bir kalkınma hamlesidir. 84 kilometre ana gövde, 38 kilometre bağlantı yoluyla toplam 122 kilometre uzunluğundaki bu otoyolumuz 7 farklı seviyeli kavşak, 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel, 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadük ve 4 otoyol hizmet tesisiyle modern mühendisliğin örneklerinden birisini teşkil edecek" ifadelerini kullandı.

Otoyolun yolculuk süresini de kısaltacağını aktaran Uraloğlu, "Saatte 140 kilometre tasarım hızıyla mevcut yolda ortalama 2,5 saat, yoğun zamanlarda özellikle yaz aylarında 4 saate kadar varan bir ulaşım süresini 36 dakikaya güvenli ve istikrarlı bir şekilde indirmiş olacağız. Özellikle yaz aylarında yaşanan trafik çilesini de ortadan kaldırmış olacağız. Bölgedeki Kleopatra Plajı'ndan Kaleiçi'ne, Aspendos'tan Manavgat Şelalesi'ne uzanan yolculukları hızlı, güvenli ve konforlu bir hale getirmiş olacağız. Ayrıca projemiz zamandan 16,9 milyar lira, akaryakıttan 800 milyon lira olmak üzere yıllık yaklaşık 17,7 milyar lira tasarruf sağlamış olacak" şeklinde konuştu.

Otoyolu kamu-özel iş birliği modeliyle inşa ettiklerine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Yüksek kaynak ihtiyacı duyulan projelerin gerçekleştirilmesinde kamu kaynağı kullanılmadan özel sektör imkanları ve finansmanıyla yatırımların çok daha kısa sürede gerçekleşmesini sağlıyoruz. Uluslararası finans kuruluşlarının 'biz bu projeyi finanse edeceğiz' diyerek kredi sağlayacaklarını da sektörün içindekiler siz çok iyi bilirsiniz. Bir ülkenin istikrarına ve ekonomisine olan güvenin en büyük göstergelerinden bir tanesidir" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu projeler, Türkiye'nin istikrarına ve geleceğine duyulan inancın somut birer kanıtıdır ve bugün kamu-özel iş birliğiyle hayata geçirilen bu projemizde görevli şirketlerimiz Limak İnşaat ve Antalya-Alanya Otoyol Yatırım İşletmesi tarafından sürdürülen kredi çalışmalarında nihai aşamaya gelmiş olmanın mutluğunu yaşıyoruz. Yatırım bedeli 2 milyar 429 milyon avro olan söz konusu otoyolumuzun 729 milyon avrosu, yani yaklaşık yüzde 30'u öz sermaye ile yapılırken, 1.7 milyar avro yani yüzde 70'lik kısmı ise banka kredisi ile sağlanmış olacak. Kredi verenler, 3'ü Çinli, 2'si Suudi Arabistan kökenli, 1'i Kuveyt, 1'i Almanya ve 1'i de Yunanistan merkezli 8 ayrı uluslararası yatırım finansman kuruluşları ve bazı bankalar, 6 yerli banka olmak üzere 14 finans kuruluşundan oluşuyor. Antalya-Alanya Otoyolu, önümüzdeki yıllarda planlanan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarıyla entegre olarak, İzmir'den Avrupa sınırına uzanan kesintisiz bir otoyol ağının parçası olacak. Bu proje, sadece bölge için değil, Türkiye'nin küresel lojistik ağındaki rolü için de stratejik bir öneme sahip."

Bakan Uraloğlu'na konuşmasının ardından hediye takdimi yapıldı ve imza töreni gerçekleştirildi. - ANKARA