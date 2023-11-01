Ankarada Kaçak Deterjan ve Asit Operasyonu

Ankara'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak faaliyet gösteren bir iş yerinde 20 ton paketlenmiş sahte deterjan ile 500 litre asit ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 ton paketlenmiş sahte deterjan ile 500 litre asit ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayii Bölgesi'nde kaçak faaliyet gösterdiği belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan baskında 1 şüpheli gözaltına alındı; 20 ton paketlenmiş sahte deterjan ile 500 litre asit ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.