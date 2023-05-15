ANKARA Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu
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ANKARA Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu YSK Başkanı Ahmet Yener, "Saat 02.25 itibarıyla toplam sandık oranlarında açılma oranları yüzde 91.93 olup yurt içi sandıklarda açılma oranı 94.68, yurt dışı sandık açılma oranları ise 36.85'tir.
ANKARA Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu
ANKARA - YSK Başkanı Ahmet Yener, "Saat 02.25 itibarıyla toplam sandık oranlarında açılma oranları yüzde 91.93 olup yurt içi sandıklarda açılma oranı 94.68, yurt dışı sandık açılma oranları ise 36.85'tir. Bu verilere göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.49, Kemal Kılıçdaroğlu 44.79, Sinan Oğan 5.29, Muharrem İnce yüzde 0.43 oy oranına sahiptir" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika