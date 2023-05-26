Ankara'ya getirilen yurt dışı oyları 5 kilitli çelik kapıyla korunuyor

Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turunda yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar, Ankara ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına getirildi. Oylar 5 kilitli çelik kapı ile muhafaza ediliyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nde 14 Mayıs'ta ilk turda sonuç çıkmadı. Hiçbir aday yüzde 50 + 1 oy alamazken, seçim ikinci tura kaldı. İkinci tur için yurt dışı temsilciliklerinde 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erdi. 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turu için 73 ülkedeki 167 temsilcilikte kullanılan 1 milyon 783 bin 107 oyun büyük bir çoğunluğu Türk Hava Yolları'na ait 3 uçakla Ankara'ya getirildi. Ankara'ya getirilen oylar, ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığında ülkelere göre tasniflenerek sandıklara konulmaya başlandı.

"Bin 460 sandığa dağıtılarak sayım ve döküm yapılacak"

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ali Uğuz, yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oy sayısının 1 milyon 783 bin 107 olduğunu hatırlatarak, "Gümrüklerde kullanılan oy sayısı ise 113 bin 887 olup, 28 Mayıs saat 17.00'a kadar gümrüklerde oy verme işlemi devam edecektir. İlk turda 5 bin 114 yurt dışı temsilcilik sandıklarını burada bin 430 sandığa bölerek, sayım, döküm yaptık. İkinci turda seçim takviminin kısalığı nedeniyle yurt dışında ve temsilciliklerimizde 3 bin 455 sandık kuruldu. Bu sandıklarda azami 5 gün süreyle oy kullanımı yapılmış olup, bize gelecek bu sandıklar ATO'da bin 460 sandığa dağıtılarak, sayım ve döküm yapılacak. 28 Mayıs akşamı saat 17.00'de yurt içinde tüm sandıklar kapandıktan sonra eş güdümlü olarak sayım, döküm yapacağız" dedi.

"Kanada'daki oyların gelmesiyle tüm oylar gelmiş olacak"

Seçim takviminin dar olmasından dolayı oyların sandıklara dağılımına bugün başladıklarını ifade eden Uğuz, "Avrupa dışında diğer temsilciliklerdeki oylarımız tarifeli uçaklarla geldikleri için İstanbul'da Arnavutköy Geçici İlçe Seçim Kuruluna teslim ediliyor, oylar gelmeye devam ediyor. Gece Arnavutköy Geçici İlçe Seçim Kurulu bize kargolama yapacak, karayoluyla bu oylar yarın sabah elimizde olacak. Gün farkı nedeniyle Kanada'da Toronto'daki oylarımız tarifeli uçağın gecikmesi nedeniyle akşam üzeri gelecek. Ondan sonra başka gelecek oyumuz kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Oylar ilk tura göre hızlı sayılacak

İlk turda milletvekili seçimi ve oy pusulasının çok büyük olması nedeniyle sayım döküm işlemlerinin biraz uzadığını hatırlatan Uğuz, "İki adaylı bir seçim ve tek pusula olduğu için ivedi bir şekilde sayım döküm yapıp, Yüksek Seçim Kuruluna birleştirme tutanaklarını göndereceğiz" dedi.

5 kilitli çelik kapı ile korunuyor

Uğuz, ATO Congresium'da oyların güvenliğinin siyasi partilerin temsilcileri ve güvenlik güçleri tarafından sağlandığını, 5 çelik kilitli kapı ile korunduğunu söyledi.

Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona ermişti. Gümrük kapılarında ise oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. - ANKARA