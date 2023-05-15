Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları, ellerindeki seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ellerindeki seçim sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

İmamoğlu ve Yavaş, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Yaşadıkları tecrübeler nedeniyle sık sık bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini belirten Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı adına bu açıklamaları yaptıklarını söyledi.

AK Parti sözcüsünün, kendisinin Kemal Kılıçdaroğlu için söylediği, "13'üncü Cumhurbaşkanımız" sözlerine tepki gösterdiğini belirten İmamoğlu, "Beni bu konuda eleştirdi. Eleştirebilir, saygı duyuyorum ama bu tarif benim inancımla ilgili. Ama saygıya sıra gelince siz bir seçim bitmeden İstanbul'a belediye başkanı tarifleyip ve bütün İstanbul'u 'kazandı' diye donattığınız için size karşı şerbetliyiz. Dolayısıyla ne yazık ki sizin sisteminize güvenmiyoruz ama memleketimizin kurumlarına güveniyoruz." diye konuştu.

"Baştan beri yaptığımız açıklamalarla aslında gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkıyor." diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Yüzde 60'larda başlatılan manipülasyon yüzde 49'lara indi. Belki ben konuşurken 48'i de görme ihtimali var. Şu anda sisteme hala giriş yapılmayan 7,5 milyon oy var. Bu bizim güçlü olduğumuz sandıklar. Yoğunlukla itiraz edilen, sistematik bir şekilde sürecin işletildiği ortada. Biz asla vazgeçmeyeceğiz, elimizdeki ıslak imzalı tutanaklar üzerinden sizlere açıklamalara devam edeceğiz. Göreceksiniz, biz inanıyoruz ki elimizdeki veriler, istatistik bilgimiz ve sonuçlara dönük süreç, tüm milletimiz sabah Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde görecektir, buna yüzde 100 inanıyoruz."

"İkinci tura kalma ihtimali de yüksek"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Ankara'nın Çankaya ve Yenimahalle ilçelerindeki bazı bölgelerde oyların 6, 7 defa sayıldığını belirterek, "Özellikle Çankaya ve Yenimahalle'de yoğun bir şekilde itirazlar var. İtirazlar olunca ıslak imzalı kağıdı elde edemiyorsunuz. Ankara'da 4 bin tane, Antalya'da bin tane bu şekilde ıslak imzalı belge elimize gelmedi." değerlendirmesini yaptı.

Kendilerindeki ıslak imzalı tutanak oranının yüzde 69,67 seviyesinde olduğunu bildiren Yavaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu 42 milyon oy yapıyor. Bizim elimizdeki ıslak imzalara göre, 19 milyon 997 bini Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyudur. Sayın Cumhurbaşkanının oyu ise 19 milyon 286 bindir. Oransal olarak Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,7, Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu 45,8'dir. Sayılan sandık 130 bin 260'dır. Henüz 60 bin sandığın da verisi gelmemiştir. Bunlar tamamlandıktan sonra gerçek ortaya çıkacak. Büyük bir ihtimalle Sayın Genel Başkanımız birinci olarak bu turu tamamlayacak. İkinci tura kalma ihtimali de yüksek."