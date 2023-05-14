Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları, ellerindeki seçim sonuçlarına ilişkin bilgi verdi Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ellerindeki seçim sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, İmamoğlu ve Yavaş, CHP Genel Merkezi'nde iki kez basın toplantısı düzenledi.

Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüksek çıktığı sandıklara düzenli itirazlar yapıldığını söyledi.

Millet İttifakı'nın liderleriyle seçim sonuçlarını Genel Merkez'den takip edeceklerini belirten İmamoğlu, "Sizleri bilgilendireceğiz, memleketimizin hiçbir köşesindeki tek bir vatandaşımızın bile yanıltılmasına, kandırılmasına ve bu gece yüzü asık olmasına asla fırsat vermeyeceğiz." dedi.

İmamoğlu, ikinci basın açıklamasında da itidalli açıklamaları saygıyla karşıladıklarını, olgun ve sağlıklı mesajlar verilmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Anılarını tazelerken yaşadıkları üzerinden yorum yapmak zorunda kaldıklarını belirten İmamoğlu, "Örneğin, belli bir saatte çıkıp 'Seçimi kazandık' diyen bir anlayışla mücadele ettik birçok seçimde. Buna hem Mansur Başkanım hem biz şahidiz. O bakımdan biz şerbetliyiz bu sürece ama vatandaşımız bazen burada negatif bir elektriği alıyor ve bazen morali bozuluyor. Moralinizi bozmayın. Başta 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu burada, bizler buradayız. İttifakımızın her lideriyle her karargahıyla da sağlıklı bir bağlantı içerisindeyiz." diye konuştu.

Şu an ellerine ulaşan verilere göre, iktidarın ciddi bir düşüş içinde olduğunu söyleyen İmamoğlu, bütün kurumları, sağlıklı verileri açıklamaya ve itidalli davranmaya çağırdı. Ekrem İmamoğlu, "Önde olduğumuz sandıklara yoğun bir itiraz metodu var, böyle bir strateji geliştirilmiş, saygı duyuyoruz, itirazlar yapılabilir ama bir an önce sonuçlanması ve o sandıkların veri olarak girilmesi bizim daha sağlıklı veriyi size akışımızı sağlayacaktır." dedi.

Şu anda süreci yakından takip ettiklerini belirten İmamoğlu, "Sandıktan ne çıkıyorsa en sağlıklı şekliyle sonuç nasıl olgunlaşacaksa hepimiz ona razıyız. Demokrasinin kuralı bu, kimse bunun aksini zaten iddia edemez, biz hiç etmeyiz, biz hep orada durduk. Bu bakımdan şu andaki akışla ilgili şu an şunu net olarak söyleyebilirim, istatistik olarak verilerin akışını takip ettiğimizde, biz sürekli bir çıkış trendini yakalıyoruz, rakibimizin de sürekli iniş trendini seyrettiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Büyük kentlerde çok sayıda sandık açılmadı"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kendilerine ulaşan verileri paylaştı.

Seçimin ikinci tura kalıp kalmayacağına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Yavaş, "Büyük kentlerden gelen sonuca göre, büyük ihtimal birinci turda biteceğini düşünüyorum, simülasyonlara göre tahminiz o. Büyük kentlerde çok sayıda sandık açılmadı, yüzde 50 civarında bize gelenler. İnşallah, büyük kentlerdeki bu fark devam ettikçe birinci turda tamamlanacağını öngörüyorum şu anda." yanıtını verdi.

Yavaş, açıkladıkları veri sonuçlarının ıslak imzalı sonuçlar olduğunu ifade etti.