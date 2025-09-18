Ankara Valisi Şahin: "Bu milletin fıtratını gösteren serden geçebilmektir, onun için biz şehit ailelerimize ve gazilerimize her zaman borçluyuz"

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından Ankara'da "19 Eylül Gaziler Günü" programı düzenlendi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından, düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü programına Ankara Valisi Vasip Şahin, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, siyasiler, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Vali Şahin, "19 Eylül Gaziler Günü'nün şimdiden kutlu olmasını diliyorum. Bulunduğumuz coğrafya, bulunduğumuz topraklar kolay vatan olmadı. ve vatan olarak kalması da büyük fedakarlıkları gerektiriyor. Çünkü bulunduğumuz arazi, bulunduğumuz coğrafya ve toprak parçası dünyanın en kıymetli toprak parçası. Dolayısıyla buranın tek bedeli var. Can verebilmek, serden geçebilmek ve her şeyi göze alabilmek. Başka hiçbir bedeli yok. Bu topraklar bizim elimizde bin yıldır işte bunun için var ve bunun için de kıyamete kadar da devam edecek" dedi.

Türk milletinin şehit ve gazilere her zaman borçlu olduğunu vurgulayan Vali Şahin, "Bu millet serden geçmeyi ölüme gitmeyi bir düğüne gitmek gibi görür. Aynı neşeyle, aynı neşeyle, aynı heyecanla ölüme yürüyen bir millet. Biz bunu tarih boyunca hep yaşadık ve günümüzde de yaşamaya devam ediyoruz. İşte 15 Temmuz en son bunun bir örneğiydi. Terörle mücadelemiz ayrı bir örneğiydi. Kıbrıs savaşımız, Kıbrıs harekatımız ayrı bir örneğiydi. Kurtuluş ya da diğer adıyla milli mücadele ayrı bir örneğiydi. ve bunların hepsinin ortak bir özelliği vardı. Bu milletin fıtratını gösteren serden geçebilmektir. Onun için biz şehit ailelerimize ve gazilerimize her zaman borçluyuz. Millet olarak borçlu olmaya da devam edeceğiz. ve bu bize özellikle yönetenlere ayrı bir sorumluluk yüklüyor. Her toplantıda söylüyorum. Kapımız sizlere sonuna kadar açık" diye konuştu.

Programda konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ise, "Büyük Türk milleti için gazi olmak da şehit olmak da hem şereftir, hem onurdur. Bizim tek üzüntümüz var, şehit olamadığımız içindir. ya istiklal, ya ölüm diyen bir milleti evlatsız yaşanır ama vatansız asla diyen bir inancı kim korkutabilir? Bu vatan toprağının her bir karışında şehitlerimizin kanı, gazilerimizin uzuvları vardır. Bizim topraklarımızın harcı şehitlerimizin kanı, gazilerimizin uzuvlarıyla karılmıştır. Bu topraklar üzerinde kim cümle kuruyorsa kanımızla rengini alan şanlı bayrağımıza kim dil uzatıyorsa bizim ödediğimiz bedelden kat ve kat daha fazlasını ödeyeceğini hiçbir zaman aklından çıkartmasın. Hainler şunu unutmasın. Bir gece ansızın gelir bu ülkeye, bu vatana göz diken herkesin gözünü çıkartırız. Biz bu vatan için kurşun yedik. Kurşun sıktık, can aldık, can verdik. Devlet emrederse yine gider, can alırız, can veririz ama bu kutsal vatana şehitlerimizin bize emanet edilen bu kutsal vatana hiçbir hainin ayak basmasına da müsaade etmeyiz" şeklinde konuştu.

Programda konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise, "Devletimiz dünya var oldukça var olsun diye, ülkemiz bir ve bütünlüğünün muhafaza ederek yoluna devam etsin diye, aziz necip Türk milleti bir ve beraber olarak kıyamete kadar yaşasın diye mücadele eden öncülerimiz gazilerimizdir ve aziz şehitlerimizdir. Biz bunun idrakindeyiz, biz bunun bilincindeyiz biz bunun şuurundayız. Bu şuurla, bu bilinçle ve bu idrakle hayatımızı devam ettireceğiz. Bu şuuru kaybedersek, bu idrakten yoksun kalırsak işte o zaman devletimizin varlığını, ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, istiklalini ve istikbalini muhafaza edemeyiz" dedi. - ANKARA