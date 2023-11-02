Ankara Sivil Toplum Kuruluşları İsrail Yetkilileri Hakkında Dava Açılmasını İstedi

Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, İsrailli yetkililer hakkında uluslararası ceza mahkemesinde dava açılmasını ve Türkiye mahkemelerinde ayrıca yargılanmalarını talep etti. Platform çatısı altındaki 109 sivil toplum kuruluşu adına yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım ve sivil katliamlarına karşı somut adımların atılması gerektiği vurgulandı.

Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, "soykırımdan sorumlu olan İsrailli yetkililer aleyhine uluslararası ceza mahkemesinde dava açılmasını, Türkiye mahkemelerinde ayrıca yargılanmalarının sağlanmasını" istedi.

ÖNDER Ankara İmam Hatipliler Derneği Başkanı Genel Başkanı Mehmet Fatih Serenli, platform çatısı altındaki 109 sivil toplum kuruluşu adına hazırlanan metni Araştırma Kültür Vakfı Konferans Salonu'nda kamuoyuna duyurdu.

Serenli, bütün sağduyu ve ateşkes çağrılarına rağmen Gazze şeridinde sivilleri katleden, soykırım uygulayan siyonistlere, onların işbirlikçilerine karşı somut adımlar atılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Türkiye'nin İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülke olma kararını geri çekmesi gerektiğini ifade eden Serenli, İsrail'deki Türkiye'nin büyükelçisinin de geri çağırılmasını istedi.

"Gerçekleştirilen soykırımdan sorumlu olan İsrailli yetkililer aleyhine uluslararası ceza mahkemesinde dava açılmalı, Türkiye mahkemelerinde ayrıca yargılanmaları sağlanmalıdır." diyen Serenli, Gazze'ye insani ve askeri yardımın gönderilmesine ilişkin güvenlik anlaşmasının uygulanması, Türkiye'de bulunan bütün yabancı askeri üslerin derhal kapatılması gerektiğini ifade etti.

Serenli, İsrail vatandaşlarına uygulanan Türkiye'ye vizesiz giriş hakkının da kaldırılmasını istedi.