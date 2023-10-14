Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda Tren Raydan Çıktı

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda meydana gelen tren kazasıyla ilgili uyarılarda bulundu. Trenin raydan çıkmasıyla ilgili endişelerini dile getiren Karasu, hattın eksikliklerinin araştırılması için Meclis'te önerge olduğunu belirtti.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda, dün gece bir trenin raydan çıkması ile ilgili "Bu hatta neden bu kadar çok kaza oluşuyor? Allah korusun, yolcu taşıma sırasında kaza olsaydı ne olurdu? Araştırma önergemiz Meclis'te duruyor. Yanlıştan dönün, hepsini bilimin ışığında araştıralım, hattı hizmete alalım" açıklamasını yaptı.

Ankara – Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda, bugün sabaha karşı, hattın yolcu trafiğine kapalı olduğu saat 02.52'de, "rutin test çalışmaları" sırasında tren raydan çıktı.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, hattaki eksiklikler konusunda defalarca uyarılar yaptığını anımsattı. Yüksek Hızlı Tren hattındaki eksiklerin bilimin ışığında araştırılması için TBMM gündeminde araştırma önergesi olduğunu belirten Karasu, şu açıklamayı yaptı:

"Defalarca uyardık, endişelerimizi dile getirdik ama dinlemediniz! Oy ve şov uğruna hattı eksiklerine rağmen açtınız, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye attınız. Hırsınız, aklınızın önüne geçti. Bu gece yolcu trafiğine kapalı zaman dilimindeki rutin test çalışmaları esnasında sevk edilen tren saat 02: 52'de Kayaş istasyonu Kırıkkale yönündeki makastan geçişi esnasında raydan çıktı. Bu hatta neden bu kadar çok kaza oluşuyor? Allah korusun, yolcu taşıma sırasında kaza olsaydı ne olurdu? Araştırma önergemiz Meclis'te duruyor. Yanlıştan dönün, hepsini bilimin ışığında araştıralım, hattı hizmete alalım. Geçmiş olsun!"