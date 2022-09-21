Ankara politika haberleri: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çankaya'da kanaat önderleri ve iş insanlarıyla buluştu

Ankara politika haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu seçim, parlamenter sistemi konuştuğumuz son seçim. Bu seçimi kaybettiğimizde üç seçim kaybetmiş bir muhalefet olarak bundan sonraki fasıl, partili cumhurbaşkanlığı üzerinden politika yapıp onun üzerinden seçime gitmektir.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu seçim, parlamenter sistemi konuştuğumuz son seçim. Bu seçimi kaybettiğimizde üç seçim kaybetmiş bir muhalefet olarak bundan sonraki fasıl, partili cumhurbaşkanlığı üzerinden politika yapıp onun üzerinden seçime gitmektir." dedi.

İYİ Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Akşener, Çankaya'da Kanaat Önderleri ve İş İnsanları Buluşması'na katıldı.

Akşener, buradaki konuşmasında, uzun zamandır il ve ilçelerde esnaf ziyareti yaptıklarını belirtti.

Siyasetçilerin, hizmet üretme üzerinden rekabet etmesi durumunda ülkenin düzeleceğini dile getiren Akşener, "Eğer seçmene, vatandaşa hesap vermek hayatın bir gerçeği haline gelirse 'şuculuk, buculuk' üzerinden oy vermeyi bırakırsa, birbirimizle kafa kafaya tokuşturulmaya 'Hayır, dur' diyebilirsek o zaman siyasetçi görevini hatırlar ve o görevin gereğini yerine getirir. Getirmeyeni de gönderirsiniz." ifadelerini kullandı.

Akşener, Türkiye'de herkese lakap takıldığını anlatarak, "Kendimle ilgili iftiraları düşünüyorum. Gerçekten bu kadar çelişkili iftiranın aynı anda bir kişinin üstünde olması korkunç bir şey. FETÖ'cü diyorlar, ateist diyorlar; yani hem FETÖ'cüyüm hem ateistim. Geçin bunu bir kenara... Aynı zamanda PKK'lıyım. Aynı zamanda faili meçhulcüyüm. Yahu arkadaş ben kimim? Ben neyim?" diye konuştu.

Esnaf gezilerinde birçok şey öğrendiklerini aktaran Akşener, şöyle devam etti:

"Vatandaşımız kavga etmek istemiyor. İnsanlarımız karnını doyurmak, çoluğunu çocuğunu, yarınını ferah bir şekilde organize etmek, evine gidip huzur içerisinde sofrasına oturup ailesiyle vakit geçirmek istiyor. Ekonomik durumu ortanın üstü olan da aynı, ortanın altı olan da aynı ama bu kayırmacılık, bu liyakatsizlik, bu ciddiyetsizlik öyle bir hale getirdi ki memleketi, herkes 7'den 77'ye haksızlığa uğradığını düşünüyor. En önemli problemimiz budur. Bu gezilerinin sonucunda ise bize söylenen talepler, eleştiriler ve ihtiyaçlar üzerinden çözümler ürettik."

Akşener, iktidarın uzun zamandır Cumhuriyet değerleriyle, Atatürk'le kavga ettiğini öne sürerek, şöyle devam etti:

"Ne yaparlarsa yapsınlar bu milletin vicdanı öyle ki en kallavi AK Partili ailelerin çocukları Atatürkçü bugün. Demek ki güneş balçıkla sıvanmıyor. Bu milletin feraseti, irfanı; bir nesli atladığı takdirde gencinde ortaya çıkıyor. Sonuç itibarıyla bu ülkenin enteresan bir biçimde birleştirici gücü bugün gençler arasında Atatürk'tür. Ne mutlu... Atatürk'ün olması gerçekten çok önemli. Çünkü onların büyükleri tarafından ayrıştırıcı bir kavram olarak ortaya konulurken tam tersine hepimizin çocukları bir bütün olarak Atatürk etrafında toplandılar. Benim bu ülkenin yarınına duyduğum ümidin en önemli gerekçesi bu gençlerin bir araya gelip bu ülkenin kurucu lideri ve hakikaten kahramanı olan Atatürk'ümüzün etrafında, onun ilkeleri etrafında toplanmış olmaları... Bu büyük bir kazanım. Demek ki bazı şeyleri istedikleri kadar yıkmaya çalışsınlar yıkamadılar."

"Şimdi bir ucube sistemle karşı karşıyayız"

"Şimdi bir ucube sistemle karşı karşıyayız. Partili cumhurbaşkanlığı deniliyor adına." ifadesini kullanan Akşener, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden behemehal kurtulmak gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu seçim, parlamenter sistemi konuştuğumuz son seçim. Bu seçimi kaybettiğimizde üç seçim kaybetmiş bir muhalefet olarak bundan sonraki fasıl, partili cumhurbaşkanlığı üzerinden politika yapıp onun üzerinden seçime gitmektir. Yani Türkiye ölmez bitmez. Kimse öyle bir şey anlamasın ama bu ucube sistemin karşılığı bir seçim yapılır, yani gelecek seçimi biz kaybettiğimiz takdirde gelecek seçimde partili cumhurbaşkanı seçeceğiz hep beraber."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'ye uymadığını savunan Akşener, "Başkanlık sistemi değil bu. Bu, kendine özgü bir sistem. 1946'ya geri döndük biz ama 1946'nın kanunları bile buna göre daha iyiydi." dedi.

Akşener, 2023 seçimini demokrasiyle ve vatandaşların oylarıyla kazanmak durumunda olduklarını belirterek, "Ben iddia ediyor ve inanıyorum ki 13. Cumhurbaşkanı, adına ben Millet İttifakı diyeyim siz başka bir şey deyin, eğer aklı başında bir yolculuk yapabilirsek sağduyulu, akıllı, stratejik 13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın adayı olacak." şeklinde konuştu.

2023 seçimlerinin mutlaka kazanılması ve sistemin değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Akşener, "Buradaki mesele Tayyip Bey veya bir başkası değil. O sandalyeye en temiz, en düzgün arkadaşımızı oturtalım, bir sene sonra bambaşka bir insan haline gelmiyorsa adımı değiştiririm. Bu derece iddialıyım." dedi.