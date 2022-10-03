Ankara politika haberi | Gölbaşı Belediye Meclisi, Alman siyasetçi Kubicki'yi kınadı Politika Haberleri Ankara politika haberi: Ankara'daki Gölbaşı Belediyesi Meclisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı ve Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'yi kınadı. Ankara'daki Gölbaşı Belediyesi Meclisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı ve Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'yi kınadı. Belediye Başkanı Ramazan Şimşek başkanlığında Ekim ayı olağan toplantısını gerçekleştiren meclis, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin de katılımıyla ortak bildiri yayımladı. Bildiride şu ifadelere yer verildi: "Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, partisinin bir seçim etkinliğinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmesini şiddetle kınıyor ve misli ile iade ediyoruz. Siyasi nezakete aykırı, diplomatik dil ile uyuşmayan, hezeyan dolu ifadeler için Almanya Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas'tan özür bekliyor, FDP Genel Başkanı Christian Lindner'den de bu şahsın istifasını talep etmesini istiyoruz." Politika Kaynak: AA / Soner Aksakal Recep Tayyip Erdoğan Gölbaşı Belediyesi Almanya Ankara Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Ankara politika haberi | Gölbaşı Belediye Meclisi, Alman siyasetçi Kubicki'yi kınadı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.