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Ankara politika haberi: Ankara'dan tedaviden dönen Başkan Demir sahada

Ankara politika haberi: Ankara'dan tedaviden dönen Başkan Demir sahada

Ankara haberi: Rahatsızlığı nedeniyle tedavi için bulunduğu Ankara'dan dönen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sahaya inerek çalışmaları yakından takip etti.

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Rahatsızlığı nedeniyle tedavi için bulunduğu Ankara'dan dönen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sahaya inerek çalışmaları yakından takip etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tedavisi için iki haftadır bulunduğu Ankara'dan dün dönerek yeniden mesaiye başladı. Birim sorumlularından geçen iki haftalık süreçle ilgili bilgi alan Başkan Demir, daha sonra sahaya inerek çalışmaları yakından takip etti.

"Durmak yok, çalışmaya devam"

Saathane Meydanı Projesi kapsamında Osmanlı mimarisinin önemli eserlerinden Taşhan, Medrese Cami, Şifa Hamamı ve Saat Kulesi'ni aslına uygun şekilde yenileyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, etap etap sürdürdüğü çalışmalarda sona yaklaştı. Yapılan çalışmaları yerinde takip eden Başkan Demir'e vatandaşlar ve esnaf da yakın ilgi gösterdi. 'Geçmiş olsun' dileklerini ileten vatandaşlarla sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Durmak yok, çalışmaya devam. Samsun'u geleceğe sağlam temeller üzerinde taşımak için ben ve ekip arkadaşlarım gece-gündüz çalışıyoruz. Rabb'im sağlık verdiği müddetçe şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Projelerimiz tek tek tamamlanıyor. Birçoğu da tamamlanmak üzere. Samimiyetle, gayretle çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mustafa Demir Samsun Ankara Politika Haberler

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