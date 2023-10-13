Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümü kutlandı

Ankara Kent Konseyi ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı. Yılmaz, Ankara'nın, Milli Mücadeleye ev sahipliği yaptığını, yanı başına kadar gelen düşmanı geri göndererek yüzyıllar süren gerilemeyi tersine çevirdiğini ifade etti.

Ankara Kent Konseyi ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Yılmaz, Ankara'nın, Milli Mücadeleye ev sahipliği yaptığını, yanı başına kadar gelen düşmanı geri göndererek yüzyıllar süren gerilemeyi tersine çevirdiğini ifade etti.

Ankara'nın başkent oluşunun, haritadaki işaret ve adlandırmanın ötesinde köklü geçmişi binlerce yıl devam edecek geleceğinin işareti ve garantisi olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Muhtaç olduğu kudretin nerede olduğunu muştulayan, kuvvet ve okşayıcı sözler karşısında eğilince vazifenin sesini duyurmaktan yılmadığı, korkusuz bir azim ve kararlılık kentidir Ankara. O, bizim kentimizdir, kendimiz olduğunu unutmamak adına. Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlıyı saymazsak, Ankara yepyeni bir kent, yaşı 100'e ulaşmış bir Başkenttir."