Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümü kutlandı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümünü Çankaya'daki başkanlık konutunda kutladı.

Ankara'da gazeteciler, bürokratlar ve politikacılar ABB'nin Çankaya'daki başkanlık konutunda bir araya geldi. Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılının kutlandığı resepsiyonda ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara tarihine ve geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Yavaş, burada yaptığı konuşmada, Ankara'nın geçmişteki birçok devletin başkenti ve önemli bir kenti olduğuna dikkati çekti.

Ankara'nın Kurtuluş Savaşı'nda sadece askeri açıdan değil, fedakarlığın ve aydınlık yarınlarında kenti olduğunu söyleyen Yavaş, "Ankara, bir milletin millet olması için en temel hakkı olan toprak bütünlüğü adına verilen mücadelesiyle, dünyadaki tüm mazlum milletlere de yol gösterici oldu. Adım adım yürünen bağımsızlık mücadelesi, bugünümüzü aydınlattığı gibi geleceğe de bir ışık oldu" diye konuştu.

Etkinlikte seğmenler folklor ekibi gösteri yaparken, sanatçı Gülsin Onay ise piyano resitali yaptı.