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Ankara'nın altın çağı başlıyor

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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Ankara'nın ikinci yüzyılda hak ettiği yere taşıyacak projeleri olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, "Ankara'mızı ikinci yüzyılda hak ettiği yere taşıyacak projelerimiz olacak. Ankara'nın altın çağı başlayacak" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Beraberindeki heyetle birlikte Türkeş'in kabrine karanfiller bırakıp ibrikle su döken Altınok, çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Ankara'nın altın çağı başlayacak"

Seçim çalışmalarının henüz başında olduklarını ifade eden Altınok, "Biz saha adamıyız, sokak adamıyız, alan adamıyız. Projelerimizi anlatacağımız bir tanıtım yapacağız. Ankaramız'da birçok eserler ve projeler kazandıracağız. Ankaramız'ı bir dünya başkenti yapacağız. Ankaramız'ı ikinci yüz yılda hak ettiği yere taşıyacak projelerimiz olacak. Ankara'nın altın çağı başlayacak. Birçok alanda dolu dolu projelerimiz var her alanda zenginleştireceğiz. Her kesime dokunacağız. Her kesimin mutlu olduğu, her kesimin ihtiyacı olduğu birçok projeyi Ankaralılar vekaleti verirse inşallah hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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