Ankara Müzisyenler Derneği İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti

Ankara Müzisyenler Derneği üyeleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutunun önünde protesto etti. Müzisyenler, pankartlar açarak İsrail'i kınadı ve Filistin'e destek verdi.

Ankara Müzisyenler Derneği üyeleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutunun önünde protesto etti.

Büyükelçilik konutunun yakınında bir araya gelen Ankaralı müzisyenler, "Savaşa hayır", "Kahrolsun İsrail, Filistin yalnız değildir", "Bebek katili İsrail" ve "Toprak çalan, masuma kıyan, zulmü yapan İsrail'e lanet olsun" yazılı pankartlar açtı.

"Ankaralı Coşkun" olarak bilinen müzisyen Coşkun Direk, grup adına yaptığı açıklamada, Filistin'de akan kanın durdurulması için neden beklendiğini sorarak, Müslümanlar için artık uyanmanın zamanının geldiğini söyledi.

Savaşın bir hukuku ve şerefi olduğunu belirten Direk, Filistin'de yaşananların savaş değil soykırım olduğunu dile getirdi.

Direk, şunları kaydetti:

"Gazze'de yaşanan bir insanlık ayıbıdır. Nazi Almanyası'nın yıllar önce ablukaya alıp katlettiği Yahudilerin torunlarının, dedelerinin gördüğü zulümden daha fazlasını bugün günahsız Filistin halkına uygulaması kabul edilecek bir durum değildir. İsrail bunu yaparken, demokrasi, insan hakları, hukuk diye yıllardır serenatlar yapan Batı, Filistin halkı söz konusu olunca ne yazık ki İsrail'in yanında olmayı, onlara maddi, manevi destek sağlamayı tercih etmiştir. Bu olaylarda İsrail kadar onun destekçisi olan Batılı ülkeler de suçludur."

Filistin'de akan kanın bir an önce son bulmasını temenni eden Direk, saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Açıklamanın ardından grup, konutun önüne siyah çelenk bıraktı.