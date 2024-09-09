Milli Eğitim Bakanı Tekin, 2024-2025 Eğitim Yılı Açılış Törenine Katıldı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılı açılışı için Arjantin İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı. Törende, yeni eğitim yılına dair hedefler ve beklentiler üzerine konuşmalar yapıldı. Bakan Tekin, eğitimde kaliteyi artırmayı ve öğrencilere daha iyi imkanlar sunmayı amaçladıklarını vurguladı.
ANKARA Milli Eğitim Bakanı Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılı açılışı dolayısıyla Arjantin İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika