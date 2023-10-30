Ankara merkezli DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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Ankara merkezli 7 ilde geçen hafta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2 şüpheli sınır dışı edildi. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Ankara merkezli 7 ilde geçen hafta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2 şüpheli sınır dışı edildi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 27 Ekim'de DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle 7 ildeki eş zamanlı operasyonda Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 4'ü sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorguları sonucunda tutuklandı.
Şüphelilerden 2'si ise sınır dışı edildi.
Aynı soruşturma kapsamında firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.