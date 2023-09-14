Ankara merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Ankara merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle düzenlenen operasyonda, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.