Yavaş: Siyasi Yıpratma Operasyonu

Mansur Yavaş : Bu düpedüz Mansur Yavaş'ı yıpratma operasyonudur

ANKARA Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, konser soruşturması ile ilgili, "Yaparsınız soruşturmanızı, iddianame tanzim edilir ve herkes yargılanır, varsa cezasını çeker. Ama apar topar peşinen suçlu gibi yapmak ve buna siyasilerin karışması demek ne anlama gelir? Bu siyasi bir operasyondur ve düpedüz Mansur Yavaş'ı yıpratma operasyonudur" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı'nda düzenlenen 28'nci Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katıldı. Yavaş, festival öncesi Beypazarı Belediyesi önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin yürütülen usulsüzlük soruşturması kapsamında 14 şüpheliden 5'inin tutuklanmasıyla ilgili, "Her şeyden önce yürütülen soruşturma sürecini siyasi buluyorum. Hukukun genel prensipleri vardır. Ben bunu sadece CHP'li belediyeler için değil, Türkiye'deki bütün uygulamaların bu şekilde yapılması gerektiği kanaatindeyim. Bu iktidar döneminde bir yasa çıktı. Yasaya göre hiç kimse gece yarısı veya sabaha karşı evi basılıp evinden alınmayacak. Kendisine davetiye çıkarılacak, hangi konuyla ilgili çağrıldığı da o tebligatta yazılı olacak. Ama bunların artık hiçbirisi yok. Dolayısıyla evlerin aranıp yaka paça götürülmesini son derece yanlış buluyorum. Bu insanların hepsi uzun yıllardır kamu görevi yapan insanlardır. Bu yüzden çağırdığınız zaman zaten ifadeye gelecekler" dedi.

'OPERASYONU GÖKÇEK AİLESİ Mİ YAPIYOR'

Yavaş, ayrıca mülkiye müfettişlerinin daha önce bu konularda inceleme yaptığını söyleyerek, "Ankara'da ailesinin tümü yolsuzluklarla anılan Melik Gökçek, gece vakti operasyonu tweetle bildiriyor. Şimdi operasyonu Ankara Adliyesi mi yapıyor, Emniyet mi yapıyor, Gökçek Ailesi mi yapıyor? Yani Gökçek'in operasyondan haberi nasıl oluyor? Sonrasında, 'Yok' dedi ama operasyona dahil oldukları açıkça belli. Burada önemli olan mülkiye müfettişinin yaptığı tespit. Bizim buradaki itirazımız ise sıradan bürokratlara büyük bir organizasyonla ilgili sorular soruluyor. O organizasyonda kullanılan makinelerin, araçların birçoğunun ne bedelini ne adını ben de bilmiyorum. Onların hiçbirisinin bilmesi mümkün değil. Şunu söyledik biz, 'Gidin aynı işi yapan, aynı model aracın fiyatını kıyaslayın, pahalı alınıp alınmadığı oradan belli olur. Varsa pahalılık herkes cezasını çekecektir ama hiç bu konudan anlamayan bilirkişi ifadesine dayanarak bu iş yanlış olur' dedik. Ankara Başsavcıları da aynı mülkiye müfettişleri soruşturması üzerinden, geçen basın toplantısında adı geçen bilirkişileri çağırarak aynı şekilde raporu vermiş ve 153 milyon kamu zararı bulmuş. Bu kamu zararı nereden çıkmış? Kimsenin bildiği yok. Neye dayanarak çıkmış?" ifadelerini kullandı.

'BÖYLE ADALET OLMAZ'

Yavaş, savcının lehe olan delilleri toplama yetkisini kullanmadığını söyleyerek, "Şimdi asıl problem nerede? Bu rapor ortaya çıktıktan sonra gözaltılar yapıldı ve ifadeler alınmaya başladı. Şüpheli sayısı 13'ten 14'e çıktı. Niye 14 oldu? Mülkiye müfettişi 9 kişi hakkında soruşturma izni istemiş, 6 kişi için izin verilmiş. Bunların içerisinde etkin pişmanlıktan yararlanan kişi yok. Yani bu şahıs şüpheli falan değil. Ancak bugün anladığımız kadarıyla dosyada bulunan MASAK raporunda, bizim bürokratlarımızın aksine o çalışanın bu şirketlerden para aldığı ortaya çıkıyor. Tabii bunu hiç kimse bilmiyor, kendisinin de bilme ihtimali yok ama birdenbire sanki aklı başına gelmiş gibi bu rapor piyasaya açıklanmadan 10 gün önce Osman Gökçek'e gidip, 'Bu dosyanın şikayetçisi bu' diye Beyaz TV'de etkin pişmanlık dilekçesi veriyor. Bu da operasyonu kimin yönettiğini gösteriyor. Etkin pişmanlık dilekçesi verecekse götürüp bunu savcılığa vermesi lazım. Dolayısıyla kendisinin yaptığı yolsuzluklar ortaya çıkınca diğer çalışanları suçlamak suretiyle onların tutuklanmalarına sebep olmuştur. Adalet herkese eşit yürütülmelidir. Benim yaptığım onca şikayet ki içerisinde 1,5-2 milyarlık kamu zararları var, yolsuzluklar var. Bırakın gözaltına almayı, bırakın adli kontrol uygulamayı 6 yıldır bunların ifadesi dahi alınmadı. Böyle adalet olmaz. Asıl kamu zararı orada; birebir ihaleler birilerine verilmiş, işler yapılmamış ve ifade alınmıyor, ifade alınmayınca da suç zaman aşımına uğruyor. Dolayısıyla biz adaletin herkese eşit uygulanmasını istiyoruz. Yazık.

İnsanların lekelenmeme hakkı var. Çağırın ifadesini alın, açın davayı yargılayın. Eğer suçlularsa cezasını çeksin. Hiç kimse zaten adaletten kaçmıyor" diye konuştu.

'SİYASİLERİN ADLİYEYLE İLGİSİNİN OLMAMASI LAZIM'

Yavaş, belediyeye yeni operasyonlar düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin soru üzerine, "Gökçek ailesinin çenesi durmuyor. Yaptıklarını bir, 'Zafer' gibi sağda solda anlatıyorlar. Yeni söyledikleri şey şu; 'Yakında ikinci dalga başlayacak. Başta Mansur Yavaş'ın özel kalemi olmak üzere 30'un üzerinde toplam şüpheli sayısı çıkacak' diye sağda solda konuşuyorlar. Görelim bakalım, böyle bir operasyon olacak mı? Olursa bu operasyonu kimin yönettiği de ortaya çıkmış olacak. Siyasilerin adliyeyle ilgisinin olmaması lazım. Adamlar öyle enteresan ki, belediyenin malına çöktükleri evden çıkmıyorlar ama adliyeden de çıkmıyorlar. Gökçek'in attığı tweetlere bakın tamamı soruşturmalarla ilgili. Peki onlar hakkında bizim verdiğimiz şikayetler, onlarla ilgili hiçbir şey yok. Böyle adalet olmaz. Bunların yaptıkları ülkedeki hukuka, adalete zarar vermekten başka bir şey değil. Yaparsınız soruşturmanızı, iddianame tanzim edilir ve herkes yargılanır, varsa cezasını çeker. Ama apar topar peşinen suçlu gibi yapmak ve buna siyasilerin karışması demek ne anlama gelir? Bu siyasi bir operasyondur ve düpedüz Mansur Yavaş'ı yıpratma operasyonudur" dedi.

Haber- Kamera: Aliekber METE-Celal ATALAY/ANKARA,