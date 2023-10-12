Ankara Kent Sempozyumu Cumhuriyetin 100. Yılında Başkent Ankara'nın Geleceğini Tartışacak

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından düzenlenen Ankara Kent Sempozyumu, 13-14 Ekim'de "Cumhuriyet'in 100. Yılında Başkent Ankara, Nasıl Bir Ankara İstiyoruz?" başlığıyla gerçekleştirilecek. Sempozyumda, "Başkent ve Meslek Örgütlerinin Mücadelesi, Başkentte Halk Sağlığı, Ankara'nın Doğal Kaynakları, Ankara'nın Doğa Kaynaklı Afet Riskleri ve Öneriler" oturumları yapılacak.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından düzenlenen Ankara Kent Sempozyumu, 13-14 Ekim'de " Cumhuriyet'in 100. Yılında Başkent Ankara, Nasıl Bir Ankara İstiyoruz?" başlıklığıyla gerçekleştirilecek. Sempozyumda, "Başkent ve Meslek Örgütlerinin Mücadelesi, Başkentte Halk Sağlığı, Ankara'nın Doğal Kaynakları, Ankara'nın Doğa Kaynaklı Afet Riskleri ve Öneriler" oturumları yapılacak.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, 13-14 Ekim 2023 tarihlerinde "TMMOB Ankara Kent Sempozyumu Cumhuriyetin 100. yılında başkent Ankara, nasıl bir Ankara istiyoruz?" başlığı ile Makine Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek Ankara Kent Sempozyumu programını açıkladı.

Sempozyumda "Başkent ve Meslek Örgütlerinin Mücadelesi, Başkentte Halk Sağlığı, Ankara'nın Doğal Kaynakları, Ankara'nın Doğa Kaynaklı Afet Riskleri ve Öneriler" gibi bir birçok başlıkta yapılacak oturumlara akademisyenler ve konunun uzmanları katılarak sunum yapacak.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, şuna dikkat çekildi:

"Feodalizme ve sömürüye hapsolmuş, tarihinin gerisinde kalan bir coğrafyada kurtuluşun ve cumhuriyetin; yani çağdaş, aydın, ilerici bir toplumun inşasına burada, Ankara'da başlandı. Bulvarlar, meydanlar, parklar ve binalar bu kimlik inşasının yansıması olmuştular. 1923'te ülkeye ve dünyaya örnek olan bir başkent inşa edilmiş; Cumhuriyet devriminin kalkınmacı, aydın toplum hayali burada hayata geçirilmiş, başkentin insanı, mekanı ve kimliği yaratılmıştır. O günden bugüne, sürekli ve daha ağır araçlar geliştiren kapitalizm, bu süreçte ülkemizde de kamucu politikalar ve planlama çalışmalarından giderek uzaklaşılmasına, siyaset ve rant ilişkisine ve bugün en vahşi uygulamalarını deneyimlediğimiz saldırılarına, yaşam ihlallerine ve kent suçlarına yol açmıştır. 1954'ten beri, yüzyıllık Cumhuriyet'imizin neredeyse dörtte üçüne tanıklık eden birliğimiz, aynı zamanda sömürüye karşı, bilgisi ve inancı ile kamu yararı adına mücadele eden ve bu mücadeleyi bugün de sürdüren başat bir kurum ve bilimsel yetkinliği ile toplumsal muhalefette önemli bir cephe olmayı başarmıştır.

Ankara'nın yüzyıllık başkent olma yolculuğu içerisinde yaşadığı olumsuz yöndeki dönüşümü tersine çevirmek ise, devrimci geleneğimiz ve mücadelemize biçilmiş bir görevdir. Aynı inanç ve kararlılıkla mücadelesini sürdüren birliğimizin, halkın mimar, mühendis ve şehir plancılarının, ikinci yüzyıla girerken de söyleyecekleri var. Ülkemizin tüm kentleri gibi tahribata uğrayan, kimliksizleştirilen ve adeta bir rant tarlasına dönüştürülen başkentimiz, kurucu ilkeleri ve ilerici değerleri ile bilimsel ve toplumcu politikalarla yeniden onarılmalıdır."